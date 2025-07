Rendez-vous à Saint-Laurent-de-Céris pour le 25ème Festival de l’accordéon les 11, 12, 13 et 14 juillet, avec de nombreux musiciens accompagnés à la rythmique par l’orchestre d’Alain Michel. Dès 18h le vendredi à la salle polyvalente, marché animé par Denis Salesse, Emmanuel Frissonet, Michel Mathé et Philippe Bastier. Le samedi à 18h, pot d’accueil suivi à 19h30, sur le site du festival, d’un dîner musette à 25€ avec les orchestres de Denis Salesse et Nicole Bergès. Dimanche à 10h, messe en plein air, à 12h repas chaud à 15€, et à 14h ouverture du festival à 15€, avec l’orchestre d’Alain Michel, ainsi que 16 accordéonistes avec entre autre Frédéric Langlais, Denis Salesse, Diego Gatte, Michel Mathé, Sébastien Farge, Michel Chevarin. À 19h30, un gâteau d’anniversaire des 25 ans et un plateau repas à 14€ vous seront proposés, ainsi que le feu d’artifice à 23h. Thé dansant le 14 juillet avec Michel Chevarin à 11€. Renseignements au 06 42 65 56 05 ou au 05 45 85 92 90.