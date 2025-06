Cet été, Eau 17 relance sa campagne de sensibilisation à la préservation de la ressource en Charente-Maritime. Co-construite avec les collectivités adhérentes au syndicat et les acteurs touristiques du département, elle vise à encourager les habitants et les visiteurs à adopter des gestes simples et efficaces pour économiser l’eau, au moment où la population est multipliée par deux, accentuant la pression sur la ressource. Ça s’appelle « L’eau, on l’aime, on la préserve ». Et c’est bien tout l’enjeu de ce dispositif, qui vise garantir une eau de qualité et en quantité pour les générations futures, comme le souligne Hortense Bret, responsable du pôle Patrimoine et prospective à Eau 17 :

Et dans une prochaine édition, Hortense Bret nous parlera des gestes simples à adopter au quotidien pour y parvenir. Hélène FM et Vog Radio sont partenaires d’Eau 17, dans le cadre de cette campagne de communication.