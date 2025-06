À moins d’une semaine du coup d’envoi des vacances d’été 2025, tous les indicateurs sont au vert en Charente et Charente-Maritime pour la saison touristique. Les réservations pour la période estivale affichent des niveaux plus élevés qu’en 2024, et les professionnels se montrent plus optimistes que l’an passé, selon l’agence de développement Charentes tourisme qui a mené son enquête.

Pour la première quinzaine de juillet, plus de la moitié des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes, voire en hausse, contre 40 % en 2024. Année marquée par le second tour des élections législatives début juillet suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, qui avait freiné les intentions de départ. Pour la deuxième quinzaine, 62 % des hébergeurs font état de réservations équivalentes ou supérieures à celles de 2024, contre 54 % l’an dernier. En ce qui concerne le mois d’août, les tendances sont comparables à celles de 2024, avec 65 % des hébergeurs déclarant un niveau de réservations stable ou en progression. Selon les derniers chiffres de la mi-juin, les réservations pour les locations saisonnières dans les deux Charentes étaient en hausse de 16% en juillet et 11% en août. De quoi donner le sourire aux professionnels du tourisme des deux Charentes, et notamment aux gestionnaires de sites et d’activités de loisirs, et aux propriétaires de campings qui se montrent déjà satisfaits de leur activité au printemps dernier pour près de 70% d’entre eux, contre 43 % chez les hôteliers et 38 % chez les propriétaires de chambres d’hôtes.