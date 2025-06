Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Depuis samedi et jusqu’à ce lundi, un risque maximal de 5/5 a été confirmé. Cinq communes sont particulièrement concernées : Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et les Mathes. La baignade y est fortement déconseillée. Un appel à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité en bord de mer a été lancé.