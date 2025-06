La Charente-Maritime fait partie des départements placés en vigilance orange à la canicule. Un pic de chaleur à 37° est attendu. Demain, les températures maximales progresseront de 1 ou 2 degrés. Le préfet du département Brice Blondel rappelle les gestes et bons comportements à adopter en pareille situation. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/prefet-canicule.mp3

La Ville et la Communauté d’agglomération de La Rochelle déclenchent le plan canicule. Alors que le département a été placé en vigilance orange, les collectivités ont pris leurs dispositions pour protéger la population, parmi lesquelles la mise en place d’un plan fontaines pour indiquer les lieux où se trouvent des points d’eau, mais aussi des horaires aménagés pour certains agents effectuant des travaux pénibles en extérieur et dans les déchetteries qui seront ouvertes demain de 8h à 14h. Par ailleurs, la Ville de La Rochelle a décidé de mettre en place la gratuité pour le Musée maritime et le Muséum d’histoire naturelle pour offrir un lieu de fraîcheur.

À Royan également, la Ville a pris ses dispositions, devançant un éventuel déclenchement du plan canicule. Elle encourage les habitants, et notamment les personnes les plus vulnérables, à passer plusieurs heures dans des endroits frais, comme les salles de cinéma par exemple. Elle rappelle également qu’il existe un registre nominatif des personnes vulnérables géré par le Centre communal d’action sociale.