Samedi 5 juillet à Saint-Jean-d’Angély, le Lions Club vous convie à « La Saintongeaise », une évocation des cultures et traditions de la Saintonge. De 9h à 18h, à la salle Aliénor d’Aquitaine, retrouvez artisans, producteurs, folklore, contes et chants en patois, et exposition patrimoniale. Pour finir, un banquet traditionnel animé vous attend. Entrée 3€ gratuit pour les moins de 12 ans. Informations et réservations sur : lasaintongeaise.org.