Avec ces fortes chaleurs et la sécheresse, le département de la Charente-Maritime a également été placé ce vendredi en « risque sévère » pour les feux de forêt. Ce niveau de vigilance entraîne une forte mobilisation des sapeurs-pompiers et un renforcement des moyens mobilisés par le Service départemental d’incendie et de secours sur chaque départ de feu. C’est d’ailleurs actuellement le cas sur le massif de la Coubre, à La Tremblade, où les pompiers sont mobilisés depuis mercredi. Le préfet Brice Blondel appelle chacun à la plus grande vigilance en adoptant les bons comportements pour protéger les forêts et l’ensemble des espaces naturels. Pas de mégots de cigarettes par la fenêtre, et pas de barbecue près d’une zone boisée.