Alerte aux baïnes en Charente-Maritime. La baignade en mer est très fortement déconseillée demain et dimanche sur certaines plages, en raison de ces courants marins pouvant se révéler extrêmement dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Un risque maximal de 5/5 est confirmé pour la journée de demain sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Il sera très élevé dimanche de 4/5. Cinq communes sont particulièrement concernées dans le département : Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et Les Mathes. Le préfet Brice Blondel appelle les baigneurs à la plus grande vigilance.

Il faut privilégier les zones de plages suivantes surveillées de 13h30 à 18h30 par les maîtres-nageurs-sauveteurs : à la Tremblade, plage de la bouverie ; à Meschers-sur-Gironde, plage des nonnes ; à Saint-Georges-de-Didonne, plage centrale ; à Royan, plages du Chay, de Pontaillac et de la Grande Conche ; à Saint-Palais-sur-Mer, plages du Centre et de la Grande Côte ; et aux Mathes/La Palmyre, plage des Pins de Cordouan et le clapet plage.