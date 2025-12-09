Gare à la fraude au calendrier à Saintes. De jeunes individus circulent actuellement sur les parkings des supermarchés de la ville, et parfois même dans les rues, en proposant à la vente des calendriers 2026 au profit du collège Edgar-Quinet, afin de financer des voyages. L’établissement en question n’est pas à l’origine de cette opération, et la démarche de ces personnes, qui ne sont pas des élèves, est frauduleuse. La police a été alertée, et une plainte est en cours de dépôt. En cas de sollicitation, il est conseillé de ne pas donner d’argent, de ne pas intervenir directement et d’avertir les vigiles des magasins.