La signature hier d’une convention d’engagement réciproque pour un territoire sobre en eau entre la Communauté de communes de l’île d’Oléron et Eau 17. Ensemble, la collectivité locale et le syndicat se mobilisent pour promouvoir et préserver la qualité de la ressource qui alimente l’île en eau potable. Plusieurs mesures sont ainsi mises en œuvre pour économiser l’eau. Une ressource précieuse de plus en plus contrainte par l’usage quotidien et les conditions climatiques. Michel Parent, président de la CdC de l’île d’Oléron :

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Oléron adopté en décembre 2023 par la Communauté de communes de l’île. D’autres collectivités devraient prochainement lui emboîter le pas, selon Christophe Sueur, président du syndicat Eau 17 :