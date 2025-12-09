Plusieurs véhicules sont entrés en collision hier après-midi à Muron, entre Rochefort et Surgères. L’accident entre trois voitures et un utilitaire s’est produit peu avant 16h sur la RD 911, à hauteur d’une zone de travaux où une circulation alternée avait été mise en place. Une dizaine de pompiers se sont rendus sur les lieux, ainsi que la gendarmerie. Le bilan faisait état de quatre blessés légers. Tous ont été transportés au centre hospitalier de Rochefort. Une cinquième personne impliquée a été examinée sur place. La circulation a été totalement interrompue le temps de l’intervention des secours.