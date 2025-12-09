Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime innovent pour la dépollution de leurs véhicules. Le Service départemental d’incendie et de secours s’est lancé avec son homologue de la Charente dans un projet éco-responsable et novateur de décontamination des engins utilisés lors des interventions. Ce qui constitue une première en France. Le projet a été mené en collaboration avec l’industriel de renommée mondiale ArianeGroup.

En 2026, l’Europe imposera de nouvelles normes concernant l’utilisation des substances polluantes liées à l’acide undécafluorohexanoïque, souvent contenu dans les émulseurs anti-incendie. Face à cette nouvelle réglementation, il est apparu nécessaire de mener une réflexion concernant la dépollution des véhicules, engins et cuves, avant l’utilisation de nouveaux émulseurs sans fluor. Après une étude de marché, les SDIS 16 et 17 ont constaté qu’il n’existait pas de solution qui répondait de manière efficace et économique pour une dépollution certifiée. C’est dans ce contexte que les services ont collaboré avec ArianeGroup pour créer un nouveau protocole de dépollution par rinçage et décontamination. Les travaux réalisés ont mené à la création d’un procédé innovant à haute performance environnementale qui vise à dépolluer le réseau hydraulique des véhicules, contenant des substances polluantes, mais aussi à détruire les effluents produits par la dépollution en en minimisant l’impact environnemental. Ce protocole assure une véritable dépollution certifiée. La solution proposée permet une intervention rapide dans les ateliers du SDIS évitant ainsi le convoyage d’un certain nombre d’engins sur un site extérieur, source de surcoûts, de durées d’immobilisation plus importantes, de risques routiers et pollution routière supplémentaires.

Après une première phase de tests en septembre, ArianeGroup effectue en ce moment les premières décontaminations grandeur nature dans les ateliers des Sdis 16 et 17.