Le budget pour la construction du contournement routier de Marans adopté. Malgré un contexte financier contraint, les élus ont voté une autorisation de programme de 60 millions d’euros HT et le lancement de la consultation des entreprises. Pour rappel, il s’agit de construire une route de 5 km pour dévier les milliers de poids lourds et véhicules qui traversent quotidiennement le centre-ville de Marans. Toutefois, le chantier ne devrait pas démarrer en 2027, mais en 2028, car il s’avère plus complexe que prévu.