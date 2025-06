La signature ce mercredi à Marennes d’une convention de partenariat tripartite entre l’Établissement français du sang, l’Association des donneurs de sang et trois communes du Bassin de Marennes. C’est une première en Nouvelle-Aquitaine. À travers cette convention, les trois communes en question, que sont Marennes-Hiers-Brouage, Saint-Just-Luzac et Bourcefranc-le-Chapus, s’engagent à faciliter l’organisation des collectes de sang, mobiliser les citoyens et soutenir l’association locale. Ce dont se félicite le Dr Michel Jeanne, directeur de l’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine :

La signature de cette convention représente un engagement important pour la maire de Marennes-Hiers-Brouage Claude Balloteau :

Claude Balloteau qui, à quelques jours du coup d’envoi de la saison estivale, en profite pour lancer un appel aux donneurs potentiels qui vont passer leurs vacances cet été sur la côte.