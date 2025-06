La présentation hier à la mairie de Surgères de la saison culturelle estivale 2025 de la Ville. Pas de grands changements cette année, comparé aux éditions précédentes. Une vingtaine de rendez-vous seront proposés cet été, parmi lesquels le feu d’artifice du 14 juillet, le Surgères Brass Festival du 24 au 26 juillet avec Pascal Obispo, Olivia Ruiz, Cali et Kassav’ (il reste encore pas mal de places) ou encore le festival de musique de chambre Sérénade du 31 juillet au 2 août. Et ça commence en fanfare avec la Fête de la musique demain, et la présence de la banda Les Verts luisants qui défilera en ville en matinée, suivie de concerts en soirée dans les bars pour un retour aux sources, comme le souligne la maire de Surgères Catherine Desprez :

