La pose hier matin à Fouras de la première pierre de la nouvelle station d’épuration. En raison de l’état de vétusté de l’équipement actuel, mis en service en 1971, le syndicat Eau 17 a décidé d’engager des travaux pour créer une nouvelle installation aux normes actuelles, dans une démarche de préservation de la ressource. Moderne et performante, elle répondra aux exigences croissantes en matière de traitement des eaux usées. D’une capacité de 24 000 Équivalents-Habitants, elle couvrira les besoins de la commune de Fouras et d’une partie de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, avec un procédé innovant pour préserver l’environnement, comme le souligne Christophe Sueur, président du syndicat Eau 17 :

Conçue pour s’intégrer harmonieusement dans un environnement à la fois sensible et touristique, la station d’épuration répondra à divers enjeux du territoire, comme l’explique Sylvie Marcilly, ex-maire de Fouras qui avait initié le projet il y a quinze ans, et présidente du Département de la Charente-Maritime :

La nouvelle station d’épuration de Fouras doit être livrée dans un an, afin de répondre à des besoins urgents du territoire. Coût de l’opération : 15 millions d’euros. À noter qu’une exposition intitulée « Épuration : mission invisible », sur le traitement des eaux usées, sera bientôt ouverte au public pour bien comprendre les enjeux de ce nouvel équipement.