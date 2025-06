L’appel à la mobilisation et à la grève de la CGT a été entendu. En Charente-Maritime, ils étaient plusieurs dizaines à se mobiliser hier malgré la pluie, pour la défense des retraites, des salaires et de l’emploi. Des manifestations ont été organisées l’après-midi à La Rochelle, et dans la matinée à Saintes, Saint-Jean-d’Angély et Rochefort. Rochefort où un rassemblement a eu lieu place Colbert, en présence de plusieurs syndicalistes qui ont pris la parole, à l’instar de Nicolas Roulin, ex-secrétaire général de l’Union locale CGT :

Julien Danton, secrétaire départemental de la CGT Éduc’action et enseignant en lycée professionnel à Rochefort, met à l’index la politique gouvernementale :

Les manifestants ont réclamé l’abrogation de la réforme des retraites, mais aussi l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux.