Dernière journée de Top 14 et un match décisif pour La Rochelle qui joue à Pau ce samedi soir. Les deux équipes sont toujours en course pour le top 6. Les Maritimes s’accrochent à leur 6e place. Ils ont cinq points d’avance sur les Palois 8e avec 57 points, et sont talonnés par Clermont, 7e et trois points derrière. La rencontre promet une belle bataille entre les deux formations qui visent les qualifications pour les phases finales. Coup d’envoi du match à 21h05.