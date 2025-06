Violette Dorange invitée des Francofolies de La Rochelle. La skippeuse charentaise-maritime, originaire de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, participera aux Folles Rencontres 2025, qui offrent au public la chance de pouvoir échanger avec des personnalités d’exception. Ce sera donc le cas avec la plus jeune navigatrice de l’histoire du Vendée globe qui a terminé la course en solitaire sans assistance et sans escale en 25e position. Elle participera le samedi 12 juillet à 17h30 aux rencontres « J’ai la mémoire qui chante », animées par la journaliste Leïla Kaddour. Violette Dorange partagera avec le public les chansons qui l’ont marquée, offrant un regard intime et musical sur son parcours professionnel et sportif. Rendez-vous est donné à l’École Dor. L’entrée est libre.