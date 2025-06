L’exposition « Vivre ici : points de vue d’Aunis » revient fin juin en Aunis Sud pour une 7e édition. Cet été, les œuvres grand format du photographe rochelais Samuel Buton prennent de nouveau l’air dans la campagne aunisienne. Après Le Thou et Landrais l’an dernier, c’est dans la commune de Saint-Crépin que l’exposition s’installe cette fois. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les clichés et anecdotes des habitants du territoire captés par l’artiste, au cours d’une boucle cyclable traversant les hameaux du village. Barbara Gautier, conseillère communautaire déléguée au tourisme, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/expo-vivre-ici.mp3 L’exposition à ciel ouvert restera visible tout l’été, en accès libre et gratuit.