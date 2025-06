Le bus Santé en mouvement est de retour sur Oléron. Dans le cadre du Contrat local de santé porté par la Communauté de communes de l’île, le véhicule, dédié à la prévention, au dépistage et aux soins, sillonne la Charente-Maritime, avec plusieurs étapes sur l’île. Deux dates sont prévues : ce mercredi 4 juin à Cheray et le 25 juin à Saint-Denis-d’Oléron. L’an dernier, 182 personnes avaient bénéficié gratuitement de ce service de santé mobile.

« Santé en mouvement » est un camping-car itinérant qui propose des actions de prévention, de dépistage et de soins, assurées par une sage-femme et une infirmière. Son objectif : faciliter l’accès à la santé dans les zones les plus isolées du territoire, réduire les inégalités, et rétablir un lien de confiance avec le système de santé, en luttant contre le sentiment d’exclusion ou de difficulté d’accès aux soins. Dans cette logique, le bus propose, gratuitement et directement sur place, des actions de prévention et de dépistage dans les domaines de la santé sexuelle, de la vaccination et des cancers. Grâce à un fauteuil d’examen installé à l’arrière du véhicule, la sage-femme peut réaliser certains soins sur place, notamment lorsqu’un non-recours à un professionnel de santé est identifié. Ces interventions peuvent inclure des consultations de gynécologie, la pose de stérilet ou d’implant, des frottis, ou encore des prescriptions de contraception. Pour Carole Debeauce, infirmière cadre de santé et coordinatrice de ce dispositif : « Un dépistage avec une prise de tension, une glycémie, une évaluation de la saturation en oxygène peut être une porte d’entrée vers un accès aux soins ou une prise en charge via une orientation vers un autre professionnel. » Selon elle, ce dispositif vise à aborder la santé dans sa globalité, en s’adressant à tous les publics, hommes et femmes, de tous âges.

C’est gratuit et sans rendez-vous. Le bus est présent ce mercredi matin, de 9h à 12h, place du marché à Cheray. Il reviendra sur Oléron le 25 juin, de 10h à 16h, parking Fel à Saint-Denis.