Un accident a fait un mort et deux blessés ce matin à Saint-Just-Luzac, près de Marennes-Hiers-Brouage. Peu avant 9h, une voiture et une autre sans permis se sont violemment percutées sur la RD 123. Le conducteur du second véhicule âgé de 58 ans n’a pas survécu à ses blessures. Sa passagère, âgée de 58 ans également, et une femme de 43 ans se trouvant dans le premier véhicule ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées à l’hôpital de Rochefort. La circulation a été interrompue le temps de l’intervention des secours.