Victoire de La Rochelle ce samedi à domicile, à l’occasion de la 25e et avant-dernière journée de la saison régulière. La 5e consécutive pour les Maritimes qui ont battu Perpignan 38 à 15, avec le point de bonus offensif. Ils restent 6e du classement, avant la dernière journée samedi prochain à Pau qui est classé 8e et qui est toujours dans la course au top 6. Mais les Rochelais ont bonne espoir de jouer les phases finales.