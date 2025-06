À Surgères, le club Mokuso organise un stage d’arts martiaux japonais les 14 et 15 juin, de 10h à 18h, au dojo à la salle omnisports, 5 rue Ronsard. Ce stage s’adresse à tous, pratiquants et spectateurs, fervents lecteurs de mangas japonais, passionnés de tradition et de modernité japonaises. Sur place, découverte et initiation aux arts martiaux japonais, démonstrations et ateliers avec kendo, laïdo, chambara, bajutsu à cheval, yari et yabusamé, en partenariat avec l’écurie Art’Caball et le club de dabre de Surgères. Renseignements et inscriptions au 06 61 95 70 05 et par mail à chanbarasurgeres@gmail.com