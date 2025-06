Évènement Hélène FM et Vog Radio ce soir, avec une émission spéciale en public et en direct de « Chut on écoute la télé », présentée par Alain Jeanne depuis l’Apollo Ciné 8 de Rochefort, à l’occasion de la projection en avant-première du film « Ness et Rayan », qui a été tourné en partie à Rochefort et Royan en 2024. Rendez-vous à 18h dans le hall du cinéma, en présence de la réalisatrice Julie Manoukian, et des comédiens Nadia Roz et Iliès Kadri, mais aussi du finaliste de The Voice Mickaël Gallo et de Ludivine, participante de l’émission « Mariés au premier regard ». La projection suivra à 20h, avant une 2e avant-première au cinéma Le Lido de Royan qui débutera à 21h.