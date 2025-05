L’Espace France Services du Bassin de Marennes devient également France Emploi Domicile. Une convention de partenariat a été passée entre la Communauté de communes et la Fédération des particuliers employeurs de France pour apporter conseil et information sur l’emploi de personnes à domicile. À ce titre, les conseillères France Services du Bassin de Marennes ont reçu hier après-midi une formation spéciale pour pouvoir répondre aux besoins des usagers qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire, comme le souligne Patrice Brouhard, président de la CdC du Bassin de Marennes :

Flavie Valrivière est animatrice régionale France Emploi Domicile. Elle est venue hier après-midi dispenser une formation nécessaire au référencement France Emploi Domicile :

L’emploi à domicile contribue au dynamisme économique et au lien social d’un territoire. Le secteur représente 3,3 millions de particuliers employeurs en France et plus d’1,3 million de salariés.