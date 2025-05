Les violences intrafamiliales en hausse en Charente-Maritime. Elles sont en augmentation de 9% en 2024 par rapport à 2023. Le nombre de victimes s’élève à 3 400 l’an dernier, contre 3 000 un an plus tôt. Cette augmentation concerne en particulier les mineurs. Tel est le bilan dressé hier à Marennes-Hiers-Brouage par le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, à l’occasion de l’installation d’une 9e intervenante sociale en commissariat et en gendarmerie du département. Il nous livre son analyse des chiffres :

Avec l’installation de cette 9e ISCG, les autorités répondent ainsi à l’un des engagements pris l’an dernier en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, comme le rappelle Brice Blondel :

La prostitution qui concernerait environ 250 personnes en Charente-Maritime.