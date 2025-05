Les Sites en scène reviennent cet été en Charente-Maritime du 13 juin au 14 septembre. Pour cette nouvelle saison, plus de 130 évènements sont proposées dans le département. Au programme : des concerts, festivals, du théâtre de rue, de l’humour et des feux d’artifice. Le Département y consacre plus de 300 000 euros de son budget.

Chaque année, le Département met en valeur des sites emblématiques, naturels ou bâtis de la Charente-Maritime, à travers des événements culturels, humoristiques, musicaux, ou encore pyrotechniques. Créé en 1994, le label « Sites en Scène » avait pour vocation de mettre en avant le patrimoine de la Charente-Maritime à travers la culture. Trente ans plus tard, l’objectif reste le même. Il s’agit, avant tout, de célébrer un patrimoine historique et culturel très riche. Quelques exemples du programme prévu cette année avec en ouverture le Festival la Motte en Scène à Matha les 13, 18 et 21 juin. Puis, ne manquez pas Freemusic Festival à Montendre les 27 et 28 juin, mais aussi Châtel fête le carnaval à Châtelaillon-Plage du 27 au 29 juin. En juillet, parmi les évènements incontournables, on note le festival électro Stéréoparc à Rochefort les 18 et 19 avec Afrojack et Mosimann. Mais aussi Un Violon sur le sable à Royan les 19, 22 et 25 juillet avec Barbara Pravi. Et le Surgères Brass festival du 24 au 26 juillet avec Pascal Obispo, Cali et Olivia Ruiz. Puis, en août, parmi les immanquables, il faudra compter une nouvelle fois sur le festival Symphonie d’été à Fouras du 5 au 8, et l’évènement Le Quart d’écu raconte Puy-du-Lac du 21 au 24 août. Sites en scène se clôturera les 13 et 14 septembre avec le festival de théâtre de l’A4 à Saint-Jean-d’Angély.

Vous retrouvez la programmation complète sur https://www.charente-maritime.fr