Les premières mesures de restrictions d’eau en Charente-Maritime. La situation hydrologique dans le département est actuellement favorable avec une recharge des nappes phréatiques proche de la normale. Toutefois, une baisse des débits des cours d’eau et des nappes souterraines est amorcée. Dans le secteur du Marais poitevin, au nord du département, les seuils de vigilance viennent d’être franchis sur les bassins de gestion du Curé, du Mignon et du marais Nord Aunis. Des mesures de limitation de prélèvement dans la ressource ont été prises pour l’irrigation agricole et les usages domestiques, excepté pour le réseau de distribution d’eau potable. Un arrêté préfectoral a été pris. Il prend effet ce lundi matin.