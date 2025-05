Gare à la fraude concernant le démarchage dans le secteur de la rénovation énergétique. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique met en garde la population contre ce type de vente commerciale qui est strictement interdite. Pourtant, elle est encore aujourd’hui beaucoup pratiquée par certaines entreprises.

Il est toujours préférable d’être à l’origine de la prise de contact et de faire venir des entreprises locales référencées dans l’annuaire RGE « Reconnu garant de l’environnement ». C’est le premier conseil délivré par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique qui rappelle que les services publics ne démarchent jamais les usagers.

Il existe trois types de démarchages frauduleux. Par téléphone : le démarchage téléphonique est interdit par la loi et les administrations ne démarchent jamais pour des travaux. En aucun cas une entreprise ne peut se revendiquer de l’Anah, de France Rénov’ ou d’un organisme public pour démarcher. Sur internet : il ne faut pas laisser ses coordonnées personnelles et ses identifiants fiscaux sur les sites de rénovation. Et enfin à domicile : il ne faut absolument rien signer lors de la première visite.

Parmi les arnaques les plus fréquentes, on retrouve les devis et les factures non conformes ; des labels RGE mensongers ; ou encore des crédits déguisés. Pour s’en prémunir, il convient de se méfier des simulateurs d’aides en ligne, de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou fiscales, et de veiller à ce que le délai de rétractation de 14 jours figure bien sur le devis.

En cas de doute, les particuliers sont invités à contacter les conseillers de la plateforme de rénovation de l’habitat Cara Rénov’ au 05 46 22 19 36. C’est un service gratuit.