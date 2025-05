Prudence sur le littoral charentais et en mer. Les grandes marées sont de retour. De forts coefficients sont attendus à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, avec un pic à 97 demain soir. La préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à la prudence et rappelle les consignes de sécurité à respecter, notamment pour les promeneurs et les pêcheurs à pied qui sont invités à faire preuve d’une grande vigilance, comme s’informer sur les horaires des marées et la météo, porter des vêtements de couleurs vives ou se munir d’un téléphone portable. Pour rappel, en cas de difficulté en mer, il faut composer le 196.