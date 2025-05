Un accident a fait deux blessés graves vendredi après-midi à Royan. Deux voitures sont entrées en collision vers 13h15 sur la RD 25, entre le rond-point des pompiers et Vaux-sur-Mer. Les secours sont intervenus. Deux femmes de 26 et 27 ans ont été transportées en urgence absolue vers les centres hospitaliers de Saintes pour la première, et Royan pour la seconde. La circulation a été totalement coupée sur cet axe.