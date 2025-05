Vendredi était organisée la première édition de la Brocante aux matériaux dans trois entreprises du BTP du nord de la Charente-Maritime. Un évènement inédit proposé par le syndicat mixte Cyclad, en collaboration avec les Communautés de communes Aunis Atlantique et Aunis Sud. L’objectif était de soutenir une démarche éco-responsable de réemploi et de réduction des déchets par la vente de matériaux de chantier inutilisés à prix réduit, comme l’explique Clorane Beneteau, stagiaire à Cyclad en charge du projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/brocante-mat-1.mp3 Raphaël Hiou, directeur d’une entreprise de menuiserie basée à Vouhé, près de Surgères, était l’un des hôtes de cette brocante spéciale. Il nous explique pourquoi s’être lié à cet évènement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/brocante-mat-2.mp3 L’opération, qui a été menée dans deux autres entreprises du bâtiment à Saint-Sauveur-d’Aunis et Andilly, a été réalisée dans le cadre du Printemps des brocantes en Nouvelle-Aquitaine.