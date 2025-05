Hier a eu lieu la présentation de la programmation de l’édition 2025 du Surgères Brass festival. Un événement qui se tiendra cet été du 24 au 26 juillet. À l’affiche : Pascal Obispo, Cali, Olivia Ruiz ou encore le groupe antillais Kassav’ qui clôturera cette 9ème édition. Le président de Belle Factory Samuel Vincent, co-organisateur de l’évènement, se dit satisfait de cette programmation, mêlant artistes confirmés et d’autres à la renommée plus confidentielle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/brass-1.mp3 De son côté, le programmateur de l’évènement Clément Saunier souligne sa volonté de faire découvrir au public de nouveaux artistes, avec des sonorités venant d’ici et d’ailleurs :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/brass-2.mp3 Au total, 13 concerts seront proposés dont 7 en accès libre. La billetterie est ouverte en ligne sur le site internet https://surgeresbrass-festival.com/.