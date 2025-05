Un accident entre une moto et une voiture a fait un blessé grave hier matin à Jarnac-Champagne. La collision s’est produite vers 7h sur la RD 700. Le motard a été grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier de Jonzac. Les deux occupants de la voiture s’en sont sortis indemnes. Pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.