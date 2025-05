Un manifeste pour la survie de l’Hermione. Alors que la réplique de la frégate de La Fayette est toujours en cours de restauration dans le port de Bayonne à Anglet, près d’une centaine de personnalités locales et nationales se mobilisent pour lancer un ultime appel aux dons, afin de financer les travaux. Car, il y a urgence. Il faut trouver 1,5 millions d’euros dès à présent pour relancer le chantier de rénovation de la coque en septembre. Et ce avant le 30 juin. Après quoi, il sera trop tard.

L’animateur Stéphane Bern, la comédienne Catherine Frot ou encore la navigatrice charentaise-maritime Violette Dorange… Tous font partie de la centaine de signataires du « Manifeste pour sauver la frégate Hermione », au premier rang desquels le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly et le maire de Rochefort Hervé Blanché, bien décidés à porter secours à cet emblème du patrimoine local, national et même international en plein naufrage. En cale sèche forcée depuis plus de trois ans et demi à Anglet, dans le port de Bayonne, le navire, dont la coque a été attaquée par des champignons, est toujours en cours de restauration. Sur les 10 millions d’euros que représente ce chantier colossal, 5 millions ont déjà été financés, et la moitié des travaux a été réalisée. Mais, sur les 5 millions restants, il est impératif de trouver rapidement 1,5 millions d’euros pour pouvoir reprendre le chantier de restauration de la coque en septembre, et envisager une remise à l’eau en 2027. Les signataires le disent : « Après le 30 juin 2025, ce sera certainement trop tard si tout n’est pas mis en œuvre pour financer la fin des travaux. La frégate renaviguera ou disparaîtra ! ». Et de conclure : « l’instant est décisif ! », en s’adressant aux élus, citoyens, dirigeants d’entreprises et grands mécènes pour agir… et vite !

Pour faire un don, rendez-vous sur https://don.fregate-hermione.com/