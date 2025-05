La lutte contre le moustique tigre s’intensifie dans l’Agglomération Royan Atlantique. Alors qu’une action de formation et de sensibilisation a été menée la semaine dernière, quinze communes du territoire sont concernées par une installation durable de l’insecte qui peut être vecteur de maladies graves.

Le moustique-tigre prolifère en Charente-Maritime depuis plusieurs années maintenant. Quinze communes de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique sont concernées par l’implantation durable de cet insecte particulièrement invasif, source de nombreuses nuisances pour l’homme. Le moustique tigre peut en effet véhiculer, par le biais de ses piqûres, des maladies graves liées à des virus comme la dengue, le chikungunya, ou le zika.

Le conseil départemental de la Charente-Maritime a été désigné par l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine comme instance d’expertise dans la lutte anti-vectorielle. Ainsi, la CARA est impliquée à double titre dans ce combat, à la fois dans sa compétence relative à la lutte contre les nuisibles, et dans la mise en œuvre de l’axe « santé environnementale » du contrat local de santé. Voilà pourquoi la collectivité a invité mardi dernier les élus des communes concernées à participer à une action de formation et de sensibilisation, animée par la mission de lutte antivectorielle de la direction de l’environnement et de la mobilité du conseil départemental. Une action consacrée à une meilleure connaissance du moustique-tigre, de son cycle de vie et des risques sanitaires liés à sa prolifération, et orientée vers la recherche de gîtes larvaires pour limiter sa reproduction.