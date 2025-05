Les agriculteurs interpellent dans une lettre ouverte les députés de la Charente-Maritime. Alors que les parlementaires devront se prononcer dès le 26 mai sur la proposition de loi de simplification visant à lever les contraintes administratives et financières, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs de Charente-Maritime les appellent à tenir parole et à voter le texte qui doit contribuer au développement de l’agriculture française. Ce projet de loi, qui fait suite aux mobilisations menées l’année dernière, répond pleinement aux attentes des agriculteurs, selon les deux syndicats majoritaires.