Le Comptoir local Office de tourisme Aunis Marais poitevin officialise ses liens de partenariat avec le Club des entreprises Aunis Sud et l’Union des artisans commerçants et industriels de Surgères. Deux conventions de coopération ont été signées en ce sens vendredi dernier. Elles visent à renforcer les synergies et favoriser des actions communes au service du développement local et de l’attractivité du territoire, comme le souligne Anne-Sophie Descamps, présidente du Comptoir local Office de tourisme Aunis Marais poitevin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/comptoir-local-1.mp3 Et à l’approche du coup d’envoi de la saison estivale, la signature de ces conventions est un signal positif pour le territoire. D’autant que tous les indicateurs semblent au vert pour faire venir les visiteurs. Anne-Sophie Descamps :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/comptoir-local-2.mp3 Pour l’accueil des visiteurs pendant la saison estivale, le Comptoir local dispose de ses deux bureaux du tourisme à Surgères et Marans. Et deux saisonnières seront recrutées, en plus des huit employés permanents.