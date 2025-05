C’est hier après-midi au Lavandou, dans le Var, qu’a été dévoilé le palmarès 2025 du Pavillon bleu. Ce label international de tourisme durable qui fête ses 40 ans cette année, et qui récompense les plages et les ports pour leurs qualités environnementales exceptionnelles. Plusieurs critères sont pris en compte comme une eau de baignade de qualité, une bonne gestion des déchets, des aides pour les personnes handicapées ou des actions de sensibilisation à l’écosystème. Cette année, 492 sites sont récompensés dont 10 en Charente-Maritime, avec une mention spéciale pour La Rochelle qui décroche le prix Thomas Joly.

Cette année, une nouvelle commune et un nouveau port de Charente-Maritime rejoignent le cercle très fermé des sites qui pourront hisser, dès cet été, le fameux drapeau bleu. Il s’agit de La Couarde-sur-Mer sur l’île de Ré avec sa plage du Peu Ragot, et du port Larousselle de Saint-Denis-d’Oléron. Parmi les autres sites du département retenus et renouvelés, on trouve les plages de Gros-Jonc et Les Gollandières au Bois-Plage-en-Ré, quatre des cinq plages urbaines de la ville de Royan : Foncillon, La Grande conche, Le Chay et Le Pigeonnier, et enfin Chef de baie à La Rochelle. La Rochelle qui se distingue cette année en recevant le prix Thomas Joly qui récompense des initiatives inspirantes en faveur de la biodiversité. La ville a ainsi été primée pour son projet de reconstitution du marais rétro-littoral de Tasdon. Une opération qui a permis un retour de la biodiversité, une protection naturelle contre les inondations et un espace de découverte de la faune et de la flore locale.