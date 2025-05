24e journée de Top 14 pour La Rochelle qui reçoit ce dimanche un concurrent direct dans la course au top 6. Montpellier est actuellement 6e du classement, à égalité de points avec les Maritimes 7e. Après leurs succès respectifs le week-end dernier, à Vannes pour les Jaune et Noir, et face à Bordeaux pour les Montpelliérains, les deux équipes se retrouvent pour un nouveau duel crucial pour la fin du championnat, à trois journées de la fin de la saison régulière. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 au stade Marcel-Deflandre.