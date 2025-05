C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée internationale du vivre-ensemble en paix. Et c’est le jour choisi par le Comité rochelais du Mouvement de la paix pour lancer la 22e édition de la Semaine pour la paix à La Rochelle. Une opération qui s’ouvre dans un contexte de durcissement et de multiplication des conflits dans le monde. Jusqu’au 24 mai, une quinzaine d’évènements culturels, festifs, sportifs et informatifs vont se dérouler un peu partout en ville pour dire NON à la guerre. On écoute Éric Thomas, vice-président du Comité rochelais du Mouvement de la paix :

Un sujet qui sera abordé dès ce soir lors de l’inauguration de la Semaine pour la paix prévue à 18h à la salle des fêtes de La Pallice, ainsi que lors de chaque évènement organisé dans le cadre de cette opération. Parmi les temps forts, on notera la Fête de la paix mercredi 21 mai à Chef de baie, en présence de plus de 500 enfants. Vous retrouvez le programme complet sur la page Facebook mdlpaix17.