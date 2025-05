La signature ce mardi d’une convention de partenariat entre les pompiers de la Charente-Maritime et l’association Staying alive. Celle-ci a développé une application du même nom qui regroupe des « citoyens sauveteurs » prêts à intervenir rapidement auprès de victimes d’arrêts cardiaques se trouvant à proximité, avant l’arrivée des secours. L’enjeu est important, car une prise en charge immédiate peut sauver des vies.

Ce mardi, le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime et l’association Staying alive ont signé une convention de partenariat pour l’utilisation et la promotion de l’application éponyme, ainsi que la gestion des citoyens sauveteurs sur le territoire. Chaque année, 50 000 personnes en France sont victimes d’un arrêt cardiaque mortel. Certains de ces décès pourraient être évités, car les quatre premières minutes sont cruciales pour limiter les séquelles ou sauver des vies. Face à ce triste constat, Staying Alive a créé cette application pour alerter une communauté de secouristes solidaires nommés les « citoyens sauveteurs », localisée à proximité d’une victime d’arrêt cardiaque dans un lieu public, afin d’intervenir dans un court laps de temps, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. L’application, gratuite et innovante, permet d’alerter, de localiser le défibrillateur le plus proche parmi les 353 000 recensés, et de mobiliser les citoyens sauveteurs qui représentent une communauté de près de 400 000 personnes en France. Premiers maillons de la chaîne de secours, ces derniers sont des bénévoles qualifiés à la réalisation des gestes de premiers secours et du massage cardiaque.