Durant l’opération « Le joli mois de l’Europe », la Maison de l’Europe de la Charente-Maritime et Créactifs organisent un concert, à l’occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman. Rendez-vous samedi 17 mai au Carré Amelot à La Rochelle, à 16h. Avec la présence de la soprano Maya Villanueva, du mezzo-soprano Camile Le Bail, du ténor Noé Rollet, accompagné à la flûte par Oriane Delville, au violon Kalie Akel et au violoncelle Juan Pablo Flores Lopez. Avec la participation des élèves du collège de l’Atlantique d’Aytré. Tarif 18€ et réduit 12€. Réservation à l’office de tourisme, sur Helloasso « créactifs » ou au 07 43 29 43 41. Billetterie sur place.