L’appel à la mobilisation aujourd’hui dans la fonction publique. Une journée de grève et de manifestation a été lancée par une intersyndicale pour ce mardi 13 mai. Celle-ci dénonce une politique d’austérité budgétaire pour 2026, avec un plan d’économie de plus de 40 milliards d’euros. Une menace pour les agents de la fonction publique, leurs conditions de travail et le service rendu aux usagers. En Charente-Maritime, la FSU 17, la CGT Éduc’action et l’Unsa fonction publique appellent à un rassemblement départemental, à 18h, devant la statue Duperré à La Rochelle. Je vous propose d’écouter Pascal Gandermer. C’est le secrétaire départemental de la FSU 17 :

Conséquence de la grève aujourd'hui dans la fonction publique, des perturbations sont à prévoir dans l'Éducation nationale et en milieu périscolaire, comme à Rochefort. L'accueil des élèves à la cantine et dans les garderies est impacté. La Ville demande aux parents de récupérer leurs enfants à la pause déjeuner, dans la mesure du possible. Toutefois, un service minimum est assuré, mais le repas n'est pas fourni. Et puis notez, par ailleurs, que la piscine municipale sera fermée au public cet après-midi en raison du mouvement de grève suivi par les agents.