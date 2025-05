La signature hier matin à Landrais, près de Surgères, du 2e contrat Re-Sources qui vise à protéger le captage de Tout Vent. Une ressource en eau qui alimente une bonne partie du territoire, et dont il est primordial de continuer à assurer sa défense contre toute forme de pollution. Depuis six ans, Eau 17, le syndicat départemental de distribution de l’eau potable en Charente-Maritime, pilote ce programme régional sur l’Aire d’alimentation du captage de Landrais, qui a notamment permis de limiter le transfert de nitrates dans la ressource, en menant parallèlement une politique d’acquisition foncière autour du site, dédiée à la diversification des cultures, à l’agriculture biologique et aux prairies. L’objectif in fine étant de garantir une eau potable de qualité pour les générations futures. On écoute Christophe Sueur, président d’Eau 17 :

Ce nouveau programme sur quatre ans est un véritable engagement pour l’avenir du territoire, comme le souligne Raymond Désille, vice-président de la Communauté de communes Aunis Sud, vice-président d’Eau 17 et président de la commission protection de la ressource :