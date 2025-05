L’heure était au bilan hier pour la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly. Un bilan à mi-mandat présenté en conférence de presse, à l’occasion de la sortie d’une édition spéciale du magazine départemental. Depuis 2021, la présidente mène avec son équipe une politique axée autour de deux exigences : l’équité et la proximité. En quatre ans, de nombreux projets et actions ont été menés. C’est le cas du Plan santé qui a permis l’installation de plus de 60 médecins généralistes dans les zones prioritaires, touchées par le phénomène de désertification médicale, avec la création de maisons médicales par exemple. Il y a également le projet de contournement de Marans qui a été lancé après 30 ans d’attente, ou encore le vaste projet de restauration du Fort Boyard à 44 millions d’euros. « Ce que nous disons, nous le faisons », a déclaré Sylvie Marcilly.