C’est cette semaine qu’a lieu le Printemps des cimetières. Un évènement national dédié au patrimoine funéraire et à la découverte de la biodiversité dans les cimetières. Cette 10e édition va se dérouler du 16 au 18 mai. À cette occasion, la Ville de La Rochelle a prévu d’inaugurer samedi matin son tout premier cimetière écologique, marquant une avancée forte en matière de transition environnementale et de mémoire durable.

À l’occasion de cette semaine thématique, la Ville inaugure un espace funéraire écologique, conçu selon les principes du développement durable, à savoir : dépourvu de produits phytosanitaires, favorisant la biodiversité, respectueux des cycles naturels, et pensé comme un véritable jardin de recueillement. 110 emplacements sont prévus. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « La Rochelle territoire zéro carbone ». Il traduit l’engagement de la collectivité en faveur de nouvelles pratiques funéraires plus sobres, et répond à une demande sociétale « de retour à la terre dans la sobriété et dans le respect de l’environnement ». Une charte a été travaillée afin de respecter un cadre juridique qui engage chaque famille à respecter des principes fondamentaux que sont des corps exempts de thanatopraxie ou de traitements médicaux ; des cercueils, housses mortuaires et vêtements en matière naturelle et biodégradable ; la limitation de la durée d’inhumation à 30 ans maximum ; une plaque gravée au sol, de dimensions réduites et en matériau naturel qui permet d’identifier chaque sépulture. La surface d’inhumation est uniquement engazonnée, à l’image des cimetières anglo-saxons et exempte d’objets ou de plantations. Seules les fleurs naturelles et sans emballage sont autorisées au moment de l’inhumation et durant la Toussaint. Leur évacuation est faite quand celles-ci sont fanées. Enfin, aucun véhicule thermique n’est admis dans le cimetière écologique.

L’inauguration aura lieu à 10h au cimetière paysagé de Mireuil. Des visites guidées, théâtralisées et des balades contées sont proposées, ainsi que des expositions dans les autres cimetières de la ville.