Grosse mobilisation des forces de l’ordre contre l’insécurité routière cette semaine en Charente-Maritime. Une semaine baptisée pour l’occasion « Semaine bleue ». À partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, de nombreux contrôles routiers vont être réalisés dans les différentes circonscriptions du département, et principalement dans les secteurs de La Rochelle et Rochefort. Cette opération, qui va mobiliser près de 200 gendarmes et une cinquantaine de policiers, est une déclinaison du Plan départemental d’action et de restauration de sécurité du quotidien. Elle est placée sous l’autorité du préfet et du procureur de La Rochelle. La répression sera poussée à son maximum. L’objectif étant de répondre à une multiplication des comportements délictuels sur la route depuis plusieurs semaines et du nombre de tués. Déjà dix morts en Charente-Maritime depuis le début de l’année.