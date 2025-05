Les grandes manœuvres débutent ce lundi plage de la Grande Conche à Royan. À quelques semaines du coup d’envoi de la saison estivale, la Ville va procéder, comme chaque année, à des mouvements de sable, afin de maintenir son nivellement et accueillir les baigneurs dans les meilleures conditions cet été.

Les travaux engagés vont consister à prélever et à transporter, avec de lourds engins spécialisés, les sédiments sableux qui se sont accumulés aux extrémités de la plage, et à combler les secteurs qui ont subi une érosion, en fond de baie. Dans le cadre de cette opération, un relevé topographique de la plage de la Grande Conche a été réalisé avec un drone fin avril. En fonction des conditions climatiques de l’hiver, le volume transporté peut être compris entre 35 000 et 50 000 m3 de sable. Cette prestation doit être réalisée du 12 au 28 mai 2025. Elle est effectuée par l’Entreprise COLAS, titulaire du marché public. Pendant les travaux, les engins de chantier que sont une pelle mécanique, un bull, une chargeuse et trois camions de type « tombereau » vont stationner à la fin de chaque journée de travail sur le quai du 13e Dragon.